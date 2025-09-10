Reprodução/ Instagram @zefelipe / TV Globo Ana Castela responde boato sobre festa de José Leonardo

Em meio às especulações de affair com Zé Felipe, Ana Castela foi envolvida em uma boato que defendia a ida dela para o aniversário de um aninho de José Leonardo, fruto da antiga relação entre o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca.



O evento é o terceiro para celebrar o aniversário do bebê, que antes ganhou duas festas separadas, uma feita pelo pai e outra organizada pela mãe. Castela decidiu vir a público negar que participaria da terceira festança, que ocorreu na terça-feira (9).





"Agora vocês foram longe demais", escreveu a boiadeira, apelido pelo qual é chamada pela base de fãs. Na ocasião, ela estava respondendo uma postagem que dizia: "O cantor Zé Felipe pretende fazer uma segunda festa para o filho José Leonardo e convidar Ana Castela e alguns amigos da cantora”.

Entenda

No final de junho, Ana e Zé Felipe se tornaram alvo de rumores sobre um possível affair, após serem vistos juntos em Orlando. A musicista, no entanto, usou as redes sociais para esclarecer a situação e negou qualquer envolvimento amoroso com o filho do cantor Leonardo.

Zé Felipe também fez questão de afastar as suspeitas, afirmando que não há romance entre eles. Apesar das declarações, a frequência com que os dois têm sido vistos juntos reacende as especulações — mesmo com as negativas de ambos.

Relembre os términos de Castela e Mioto, e Virginia e Zé Felipe

Ana Castela e Gustavo Mioto colocaram um ponto final no relacionamento, pela terceira, vez em dezembro de 2024. Antes disso, o casal já havia tentado engatar um namoro sério em outras duas fases, mas, apesar das reconciliações, os rompimentos se repetiram.

Já Virginia e Zé Felipe anunciaram o divórcio em maio deste ano, por meio das redes sociais. Pais de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, os dois estiveram juntos por cinco anos entre namoro e casamento. Na ocasião, garantiram que não houve brigas nem intenções de marketing por trás da separação.