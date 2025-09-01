Reprodução/TV Globo Alessandro Jodar será papai

Alessandro Jodar , de 31 anos, jornalista da TV Globo, anunciou na manhã desta segunda-feira (1º) que será pai. O apresentador, casado com a booktuber Isabella Lubrano, de 35 anos, revelou a novidade no programa da Ana Maria Braga.

A veterana da atração destacou que já pressentia que o rapaz se tornaria papai. Numa participação durante o Mais Você, Ana chegou a intitular o profissional como "pai", antes mesmo de saber da notícia. O jovem, no entanto, contou que só revelou após o tempo de três meses, a pedido do mécido.

"Eu já sabia, né? Mas tem que esperar completar as doze semanas, fazer os exames e tudo mais. Aí eu fiquei quietinho" , contou ele, emocionado.

Segundo o jornalista, a notícia de sua paternidade tem despertado sorrisos e muita alegria por onde passa.

"É muito especial, é uma delícia ver a reação das pessoas, a alegria delas. Estou percebendo uma coisa: antes de viver esse momento, nessa posição em que estou agora, eu não notava isso - mas as pessoas ficam realmente muito felizes com a vida" , frisou.

Ele ressalta que, além da alegria do público, Alessandro conta que escuta brincadeiras de bom humor.

"Quando você fala que vai ser pai, não tem uma pessoa que não abra um sorriso. Às vezes vem uma piadinha, uma brincadeira… Hoje mesmo ouvi: 'Agora você vai descobrir que não vai mais sobrar dinheiro!'" - comentou, rindo.

"Mas a primeira reação sempre é um brilho no olho. Isso é muito gostoso de sentir" , disse.

Ana Maria Braga entrou na brincadeira:

"Ai, ai… Agora vocês vão comprar um enxoval novo! A cada semana, uma pecinha nova!", brincou a apresentadora.

Sobre Alessandro Jodar

Responsável pelos blocos esportivos do Hora 1, Bom Dia São Paulo e Mais Você, o profissional é casado com a também jornalista Isabella Lubrano.

Os dois se casaram em fevereiro deste ano, em uma celebração que contou com a presença de vários colegas da TV Globo, com quem Alessandro Jodar trabalha diretamente na redação dos Estúdios Globo.

Roberto Kovalick, Tiago Scheuer, Marcelo Pereira, Paula Paiva Paulo, Cinthia Toledo e Thais Luquesi estavam entre os convidados.

Nas redes sociais, o jornalista agradeceu o carinho dos fãs e admiradores: "Foi tudo inesquecível. Esse carinho virtual - que também veio de grandes amigos que não puderam estar presentes - aquece ainda mais os nossos corações" , destacou.