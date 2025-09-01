Reprodução TV Globo/ Globoplay Patrícia Poeta e Luis Fernando Verissimo

Patrícia Poeta, de 48 anos, não conseguiu conter a emoção nesta segunda-feira (1), durante o "Encontro", programa que apresenta diariamente nas manhãs da Rede Globo.



A jornalista lembrou de Luis Fernando Verissimo, escritor que morreu aos 88 anos, na madrugada de sábado (30), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Poeta ainda contou como conheceu o célebre escritor.





"O fim de semana foi de notícia triste, né? O escritor Luiz Fernando Veríssimo, infelizmente, nos deixou aos 88 anos. É uma perda enorme para a nossa cultura. Veríssimo foi mestre das palavras. Simples no jeito, gigante no talento. Era um gênio. E eu nunca vou esquecer o frio na barriga que eu senti quando conheci ele", começou.

"Era como conhecer um ídolo que já era íntimo seu sem você nunca ter estado com ele, né? Ídolo que você costumava ler os livros, as crônicas. Quantas vezes me peguei lendo as crônicas dele e rindo assim. E nessas coincidências da vida, o meu encontro com ele foi aqui, ó, nesse estúdio, 24 anos atrás, no Programa do Jô, que era feito aqui", acrescentou.

A titular do "Encontro" ainda relembrou que foi uma das "musas" do autor, que já escreveu crônicas nas quais ela era o tema central. "Como Veríssimo falava de mim nas crônicas dele, o Jô quis fazer uma surpresa", resgatou.

"Eu fiquei escondida na plateia, e aí eu lembro dele perguntar pro Veríssimo: 'você conhece ela pessoalmente?' Ele respondeu que não. Aí o Jô me chamou e foi um encontro digamos que de dois tímidos", recordou.

Honrada

Patrícia Poeta ainda agradeceu pelo carinho de Luis Fernando Verissimo ao decorrer dos anos e aproveitou para ressaltar o legado do escritor, que, segundo ela, ficará eternizado.

"É uma bela recordação, que honra ter sido tema de algumas das crônicas dele, com tanto carinho, né? Veríssimo dizia que o sonho dele era não morrer nunca, e conseguiu, porque quem se eterniza nas palavras e no coração da gente não vai embora jamais. Obrigada, Veríssimo", finalizou.