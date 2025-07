Reprodução: Globo César Tralli na bancada do Jornal Hoje





O jornalista e apresentador César Tralli interrompeu a exibição do programa Encontro, da TV Globo, para informar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (18).

No plantão do Jornal Hoje, Tralli pediu licença às apresentadoras temporárias do programa, Talitha Morete e Valéria Almeida.

“Estamos todos mobilizados aqui porque a manhã desta sexta-feira começou com muita informação diretamente de Brasília” , iniciou o âncora.

Desde cedo, durante o Bom Dia Brasil, a emissora vem cobrindo ao vivo o desdobramento da operação envolvendo Bolsonaro e chegou a acompanhar o momento em que o ex-presidente foi encaminhado até a sede da Polícia Federal, em Brasília.

Mandados contra o ex-presidente

Em seguida, o apresentador confirmou que a Polícia Federal cumpria mandados judiciais contra o ex-mandatário:

“A Polícia Federal cumpriu ordem judicial de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”.

Segundo informações da Globonews, os agentes encontraram US$ 14 mil (R$ 77 mil) e mais R$ 8 mil na casa do ex-capitão. Além disso, acharam um pendrive escondido dentro do banheiro.

As ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) também são cumpridas no escritório do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente.













Além da proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e de se comunicar com outros alvos da investigação sobre a trama golpista e do uso das redes sociais, o ex-capitão foi levado pela Polícia Federal diretamente à Seape-DF para a instalação de tornozeleira eletrônica.

Segundo informações do O Globo, a ação da PF foi motivada por suspeitas de que o ex-presidente cometeu os crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e atentado contra a soberania nacional - este último, com apoio do próprio filho de Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que disse ter "negociado" as tarifas impostas contra o Brasil por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os investigadores também apontaram risco de fuga do país.