Tiago Scheuer foi alçado ao posto de apresentador principal do Bom Dia SP, da Globo. O jornalista assumiu a bancada do noticiário matinal para substituir Sabina Simonato, que está em período de férias e retorna para o telejornal dentro de duas semanas.O novo momento profissional foi celebrado por Tiago Scheuer em suas redes sociais. Em postagem feita nas redes sociais, ele agradeceu ao público pelas mensagens de apoio e reforçou o entusiasmo com o novo desafio.
“A volta das férias foi no modo turbo Bom Dia SP. Ao lado de uma equipe gigante e da Luiza Vaz, vamos tocando o BDSP enquanto a Sabina Simonato curte as merecidas férias. Obrigado por tantas mensagens de carinho e pela torcida! Até amanhã cedo!”, disse.
Repercussão
Nos comentários, os seguidores comemoraram a novidade. “Um sucesso, amigo. Uma alegria estar contigo!”, disse Luiza Vaz. “Sucesso meu irmão… Sou seu fã”, sinalizou Thiago Oliveira. “Eu amo você sendo âncora. Acordei e fiquei feliz vendo a dobradinha Xoia e Luiza“, declarou uma seguidora. “Parabéns! Muito mais que merecido esse lugar. Era tudo que a gente sempre quis”, disse uma internauta. “Maravilhoso. Jornal leve contigo. Bom retorno”, pontuou.