Tiago Scheuer assume o Bom Dia SP durante férias de Sabina Simonato

Tiago Scheuer foi alçado ao posto de apresentador principal do Bom Dia SP, da Globo. O jornalista assumiu a bancada do noticiário matinal para substituir Sabina Simonato, que está em período de férias e retorna para o telejornal dentro de duas semanas.

O novo momento profissional foi celebrado porem suas redes sociais. Em postagem feita nas redes sociais, ele agradeceu ao público pelas mensagens de apoio e reforçou o entusiasmo com o novo desafio.

“A volta das férias foi no modo turbo Bom Dia SP. Ao lado de uma equipe gigante e da Luiza Vaz, vamos tocando o BDSP enquanto a Sabina Simonato curte as merecidas férias. Obrigado por tantas mensagens de carinho e pela torcida! Até amanhã cedo!”, disse.

Repercussão

Nos comentários, os seguidores comemoraram a novidade. “Um sucesso, amigo. Uma alegria estar contigo!”, disse Luiza Vaz. “Sucesso meu irmão… Sou seu fã”, sinalizou Thiago Oliveira. “Eu amo você sendo âncora. Acordei e fiquei feliz vendo a dobradinha Xoia e Luiza“, declarou uma seguidora. “Parabéns! Muito mais que merecido esse lugar. Era tudo que a gente sempre quis”, disse uma internauta. “Maravilhoso. Jornal leve contigo. Bom retorno”, pontuou.