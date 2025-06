Reprodução/Internet Globo terá lounge e ativações no Cannes Lions 2025 com festa e painel sobre criatividade

A Globo será a parceira oficial do Cannes Lions 2025, um dos principais festivais internacionais de criatividade, e já prepara uma série de ativações no evento, que acontece entre os dias 16 e 20 de junho, em Cannes, na França. A emissora terá um lounge exclusivo de 150 m² no Country Pavillion, área dedicada ao Brasil.

No espaço, apromoverá encontros, painéis e ações voltadas à publicidade nacional, em meio às comemorações por seus 100 anos. A abertura da programação ocorre na segunda-feira (16), com o painel Revolução Criativa Brasileira, no Forum Stage. A apresentação será feita por William Bonner, com mediação de Maju Coutinho. Estarão no debate os publicitários Anselmo Ramos, Sergio Gordilho e Keka Morelle.

Cobertura completa



Para marcar o início do festival, a emissora organizará ainda uma festa no Rooftop Terrace com trio elétrico, levando o espírito do carnaval brasileiro para as ruas de Cannes. A ação é uma parceria com a FilmBrazil, da Apro, e com o Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário. A informação é do Meio & Mensagem.

A cobertura completa do festival será feita pelos canais Globo Gente, Globo Ads e pelo jornalismo da TV Globo, GloboNews e do programa Reclame, exibido pelo Multishow. As ações têm como objetivo valorizar a criatividade brasileira e consolidar a presença da Globo no cenário internacional de publicidade e mídia.