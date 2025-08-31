Reprodução/Globo Por que Ana Paula Arósio abandonou a carreira na TV?

Longe da TV há mais de uma década, Ana Paula Arósio surpreendeu os telespectadores ao surgir em uma chamada especial da Globo para divulgar a reprise de "Terra Nostra", novela de Benedito Ruy Barbosa exibida originalmente em 1999. A atriz, que se afastou da dramaturgia em 2010, protagonizou a trama ao lado de Thiago Lacerda.

No vídeo veiculado pela emissora, Lacerda aparece em uma chamada de vídeo com a atriz e, em tom nostálgico, ambos convidam o público a revisitar a história. A peça publicitária termina com Arósio sozinha em meio à natureza, reforçando: “Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo.”

A obra ocupará a faixa Edição Especial, substituindo "História de Amor" nas tardes da emissora.

Um retorno raro às telas

Apesar do afastamento, Arósio nunca deixou de despertar curiosidade do público. Desde que abandonou os estúdios da Globo, em 2010, suas aparições se restringiram a duas campanhas publicitárias — uma para o setor financeiro e outra para a indústria farmacêutica. O retorno à tela da emissora, mesmo que em um comercial, reforçou a força de sua imagem no imaginário popular.

Por que ela deixou a TV

A última novela protagonizada pela atriz foi "Ciranda de Pedra" (2008). Dois anos depois, fez a minissérie "Na Forma da Lei" e chegou a ser escalada para "Insensato Coração" (2011). No entanto, desistiu de participar antes do início das gravações, decisão que culminou no encerramento de seu contrato com a emissora. À época, a saída causou atritos nos bastidores, especialmente com o autor Gilberto Braga (1945-2021), que acabou escalando Paolla Oliveira para o papel que seria de Arósio.

Em nota oficial, a atriz classificou sua decisão como uma “resolução pessoal, de ordem particular”.

Vida discreta no campo

Após deixar a carreira televisiva, Ana Paula se mudou para um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista. Foi lá que se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, em uma cerimônia intimista. O casal viveu no Brasil até 2013, quando se estabeleceu na zona rural de Swindon, na Inglaterra.

No período em que esteve afastada, a atriz se dedicou à vida no campo e à criação de cavalos ao lado do marido .

Uma carreira marcada por sucessos

A trajetória de Ana Paula Arósio começou no SBT, onde atuou em "Éramos Seis" (1994), "Razão de Viver" (1996) e "Os Ossos do Barão" (1997). Sua estreia na Globo veio em 1998, na minissérie "Hilda Furacão", que a transformou em estrela nacional.