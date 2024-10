Foto: Reprodução Paolla Oliveira será filha de Odete Roitman em nova versão de Vale Tudo

As escalações para o remake de " Vale Tudo ", novela das 9 que irá substituir " Mania de Você ", seguem em andamento. De acordo com informações de Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Paolla Oliveira viverá a icônica personagem Heleninha Roitman na nova versão da obra de 1988 .



Ainda segundo a coluna, o nome da atriz será revelado no "Upfront Globo", evento para acionistas e publicitários que ocorrerá na próxima quarta-feira (16). O dia será repleto de novidades relacionadas aos 60 anos da TV Globo, que completa a marca em 2025.

Na versão original, Renata Sorrah deu vida à Heleninha , filha da vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall. Agora, é a vez da protagonista de "A Força do Querer" entregar uma nova versão da personagem.

Além disso, Taís Araújo e Bela Campos estão escaladas, respectivamente, como Raquel e Maria de Fátima, de acordo com informações do Splash . Na novela de 1988, Regina Duarte e Glória Pires interpretaram mãe e filha.

Quando Vale Tudo irá ao ar?

Prevista para estreiar em abril de 2025, o remake de "Vale Tudo" será comandado por Manuela Dias , conhecida pelos seus trabalhos em "Amor de Mãe" e "Justiça". Além dos nomes confirmados pelos veículos de imprensa, de acordo com o F5, Alice Wegmann será Solange Drupat , originalmente interpretada por Lídia Brondi .



