Reprodução/Instagram Sophie Charlotte

Vista recentemente na pele de Eliana em “Renascer”, Sophie Charlotte estava cotada para retornar ao horário nobre em mais um remake, o de “Vale Tudo”. A releitura estreia no primeiro semestre de 2025, após “Mania de Você”, atual novela do horário nobre da Rede Globo.



No entanto, a artista teria reprovado nos testes para interpretar a icônica Solange Duprat, papel defendido por Lidia Brondi na obra original, escrita por Leonor Bassères, Aguinaldo Silva e Gilberto Braga. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, do “F5”, da “Folha de S. Paulo.



Segundo o colunista, a personagem ficou a cargo de Alice Wegmann. A atriz já fez par amoroso com Humberto Carrão, cotado para ser Afonso Roitman na trama. Além disso, trabalhou com a autora do remake, Manuela Dias, em “Justiça 2”.



Sem testes

Alice, inclusive, confirmou que estaria na releitura, mas garantiu que não tinha feito nenhum teste para conseguir o papel. Isso porque foi convidada. “Não fiz testes. Recebi o convite e topei porque a personagem é incrível. Tem muito a ver comigo", disse ao "F5".

