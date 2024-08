Reprodução Instagram - 19.8.2024 Manuela Dias e Nanda Costa

Manuela Dias, de 47 anos, segue trabalhando na adaptação dos capítulos de “Vale Tudo”, remake das nove adaptado a partir da obra original de Gilberto Braga. A autora pretende explorar um casal lésbico censurado na trama original e quer Nanda Costa no elenco. Autora e atriz trabalharam juntas em "Amor de Mãe" e "Justiça 2".



As informações são do site “Notícias da TV”. Segundo o portal, Manuela quer Nanda para interpretar Laís, papel assumido por Cristina Prochaska em 1988. Outro papel pensado para atriz é Aldeíde, defendida por Lilia Cabral originalmente.



Casal lésbico com mais espaço

Ainda de acordo com o site, a autora explorará o casal lésbico formado por Laís e Cecília (Lala Deheinzelin). Na primeira versão, as personagens perderam espaço na trama devido à censura da época.



O remake de “Vale Tudo” estreia na Globo no primeiro semestre de 2025, em comemoração aos 60 anos da emissora. A escalação de Taís Araujo para Raquel Acioly já foi antecipada pelo “F5”, da Folha de S. Paulo, assim como Cauã Reymond para o papel de César Ribeiro.

