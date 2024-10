Reprodução: Instagram Camila Queiroz

Camila Queiroz aproveitou o último domingo (13) para descansar. A musa desfrutou do dia ensolarado, colocando o biquíni e aplicando um bronzeador no corpo direto da sacada de seu apartamento.

"A previsão era chuva, mas o sol deu as caras por aqui", escreveu ela ne legenda no momento de descanso. Em uma parte do vídeo publicado, a atriz se prepara para o banho de sol e interage com seu cachorro.

Além disso, a artista também mostrou os produtos que utiliza em dias como esse. "Meus [produtos] essenciais", disse ela. Para curtir o final de domingo à tarde, o marido da apresentadora, Klebber Toledo, também apareceu nos stories.

Camila Queiroz passando bronzeador Reprodução: Instagram Camila Queiroz passando bronzeador Reprodução: Instagram Camila Queiroz e seu cachorro Reprodução: Instagram Camila Queiroz Reprodução: Instagram Klebber Toledo Reprodução: Instagram

"Esmago mesmo", afirmou Camila Queiroz ao apertar as bochechas do ator. A protagonista de "Verdades Secretas" e o veterano estão juntos desde 2016 e se casaram em 2018. Os dois já contracenaram lado a lado na obra "Êta Mundo Bom!".

