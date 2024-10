TV Globo Maria de Fátima e Raquel foram interpretadas por Glória Pires e Regina Duarte na primeira versão

A TV Globo parece ter definido quem serão as protagonistas do remake de "Vale Tudo", novela que substituirá "Mania de Você" no horário nobre da emissora.



Segundo as informações do Splash , a emissora teria escolhido Taís Araújo , de 45 anos, e Bella Campos , de 26 anos, para viverem as personagens Raquel e Maria de Fátima , mãe e filha na trama.

Na versão original, transmitida em 1988, os papéis foram interpretados por Glória Pires e Regina Duarte.



O nome de Taís e Bella vem sendo contado há meses. Em uma entrevista à revista Quem , Taís Araújo afirma que tinha desejo de viver a personagem na nova adaptação escrita por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe". "Lembro da história perfeitamente. Está no imaginário de muitas pessoas e isso é muito legal".

Já Bella Campos afirmou recentemente que fez o papel e estaria aguardando uma resposta da emissora. Ela ainda disse que, caso viesse interpretar a vilã, conversaria com Glória Pires: "Acho que, se a gente tiver um resultado positivo do teste, acho super importante falar com ela. Eu fiz o teste, e prefiro falar sobre a personagem quando a gente tiver um resultado oficial".

Até o momento, a informação não foi confirmada pela emissora

