O amor está no ar para Daniel Rocha e Vitória Strada . Durante o programa "Timeline", do portal GZH, Nívea Maria, atriz que está em cartaz com "Norma" ao lado do ator, pediu permissão a ele para revelar o nome da amada.

O apresentador do programa mencionou a "namorada gaúcha" de Rocha ao falar sobre quando o veterano recebeu o convite para estrelar a peça em Porto Alegre. "Já que a tua namorada é gaúcha, tu deve conhecer bem a palavra 'cagaço'", brincou ele.

Após esse momento, Nívea Maria perguntou ao ator se poderia contar o nome de seu envolvimento amoroso. "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!", revelou.

Vitória Strada passou recentemente pelo término do relacionamento com Marcella Rica. Elas ficaram juntas por quatro anos e terminaram em julho de 2023. A atriz é conhecida pelos seus papeis em "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder".

