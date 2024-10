Foto: Record Raquel Brito

A saída de Raquel Brito de " A Fazenda 16 " pegou a todos de surpresa. A ex-peoa foi hospitalizada assim que sentiu um mal-estar no programa e, após uma bateria de exames, ela precisou deixar o reality sob orientação médica.

No último domingo (13), a irmã de Davi deu a primeira entrevista depois do momento de susto . Em conversa com o Domingo Espetacular, a jovem desabafou sobre seu atual estado emocional. "Estou abaladíssima até agora. Estou sem entender o que aconteceu comigo", confessou.

A influenciadora ainda contou o que sentiu antes de realizar a sua última dinâmica . "Quando eu comecei a prova, eu comecei a sentir uma dor vindo aos poucos, na região do peito. Muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, sensação que eu ia morrer no campo de provas", revelou ela.

Na última sexta-feira (11), Raquel atualizou seu estado clínico nas redes sociais. A ex-reality divulgou o relatório médico, que mostrava o diagnóstico de miocardite aguda . Na quinta-feira (10), a jovem recebeu alta e foi para casa com tratamento medicamentoso.





A equipe médica ainda explicou, no dia 7 de setembro, que a ex-participante teve um episódio súbito de dor torácica no momento em que passou mal durante a Prova de Fogo, no dia 6 de setembro.

Mãe de Raquel Brito desmentiu os rumores de gravidez

Durante a entrevista no Domingo Espetacular, a influenciadora não sabia a respeito dos comentários sobre seu desconforto nas partes íntimas. Em relação ao tema, Elisângela Brito desmentiu os rumores de uma possível gravidez.

"Isso é mentira. Raquel não está grávida. Ela sempre ironiza 'será que eu tô grávida?'. Ela tem o sonho", explicou a mãe da artista.

