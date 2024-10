Reprodução Instagram - 10.10.2024 Liniker, Marina Sena e Gloria Groove

Eternizada no imaginário coletivo da população, a novela "Vale Tudo" contou com Gal Costa na icônica abertura, embalada pelos versos de "Brasil", canção composta por Cazuza. Com a confirmação do remake, as atenções se voltaram para qual artista reinterpretará a icônica música.







Segundo o "Extra", três cantoras já estão no páreo pelo título. São elas: Liniker, Marina Sena e Gloria Groove. O site ainda afirma que cada uma gravará uma demo para que a produção defina quem será a responsável para dar voz à famosa faixa na releitura.





Quando estreia?

A Rede Globo ainda não definiu a data de estreia oficial do remake de "Vale Tudo". O que se sabe é que a trama substituirá " Mania de Você", atual novela do horário nobre da Rede Globo, no primeiro semestre de 2025, ano em que o canal comemora 60 anos.





Elenco

A emissora também despista informações sobre os atores contratados para a obra, reescrita por Manuela Dias. Bella Campos e Tais Araujo estão cotadas para vivenciar Maria de Fátima e Raquel Acioly, mãe e filha interpretadas originalmente por Gloria Pires e Regina Duarte. Já Alice Wegmann, segundo o "F5", deve se responsabilizar por Solange Duprat, papel de Lidia Brondi na primeira versão.

