Reprodução Globo/ Instagram Lidia Brondi recusou proposta da Globo para remake de 'Vale Tudo'

A produção do remake de "Vale Tudo" segue acontecendo e uma atriz que marcou a trama original estava cotada para retornar à nova versão do folhetim. Trata-se de Lidia Brondi, que defendeu a icônica personagem Solange Duprat na obra de 1988.



No entanto, a emissora não conseguiu fazer com que a artista aceitasse o pedido de voltar à narrativa para uma participação especial. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, do “F5”, da “Folha de S. Paulo”.



O retorno seria breve, mas, mesmo assim, a esposa de Cassio Gabus Mendes optou por recusar a proposta. Desde 1992, Brondi se despediu dos holofotes. Hoje em dia, a ex-atriz de novelas se dedica à psicologia: ela abriu um consultório em São Paulo após se graduar.



Quando estreia o remake?

Prevista para chegar ao ar no primeiro semestre de 2024, a novela substituirá “Mania de Você”. Manuela Dias foi a escritora escolhida pela Globo para reescrever a trama. A autora coleciona trabalhos como “Amor de Mãe” e “Justiça” no canal.

