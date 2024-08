Reprodução:TV Globo Egídio (Vladmir Brichta) em "Renascer"

A novela " Renascer " está nos últimos momentos e os próximos capítulos não serão fáceis para Egídio (Vladimir Brichta). O personagem será atacado por um bumba durante um momento descontraído em sua fazenda.

O incidente terá início com o momento em que José Inocêncio (Marcos Palmeira) ler a carta de Marianinha (Gabriella Cristina) para Maria Santa (Duda Santos). Após isso, ele decidirá resgastar a tradição no local. Em seguida, Egídio irá oferecer sua fazenda para que o bumba seja recebido.

Entretando, quando o grupo chegar ao local, ele irá descobrir que José Inocênio não conseguiu comparecer. Com raiva, ele conversará com João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca): "Não vá dizer que ele fugiu da rinha outra vez? Mas esse teu pai tá se mostrando um frouxo depois de velho... Tá se vendo porque você largou dele, Mariana! E foi procurar na rua o que não tinha em casa", falará o personagem de forma debochada.



Então, o bumba escutará o que o vilão falou e irá encará-lo. Egídio tentará sair do local, mas o boi, que é um homem debaixo da fantasia, atacará o coronel.

O bumba ouvirá o que o coronel disse e ficará olhando para ele. Egídio, então, começará a sair, mas será atacado pelo homem debaixo da fantasia. O personagem interpretado por Brichta, então, ficará com raiva e, ao mesmo tempo, irá se assustar com o ocorrido.

O vilão começará a rir para deixar a situação mais confortável. Em momentos posteriores, os espectadores vão descobrir quem estava embaixo da roupa utlizada para representar o bumba: José Inocêncio .



Para o jornal O Globo, o autor Bruno Luperi detalhou a cena. "Ele toca o boi para longe de si, lhe vira a cara e vai voltar para casa quando o Bumba vem correndo para investir com uma violência bestial para cima do coronel, que se vira no último instante e, assustado com o contato iminente, cai de bunda no chão, se sujando todo de barro na frente de todo mundo. Se faz um silêncio absoluto no ar. Silêncio que pesa. O bumba enfrenta Egídio, destemido", especificou ele.

Juliana Paes será Jacutinga nas duas fases da novela. Dona de um bordel, a personagem foi vivida pela atriz Fernanda Montenegro no enredo original. Na vida real, Juliana exibe seus cachos naturais, mas também poderá ser vista usando perucas em “Renascer”. Divulgação/TV Globo Duda Santos será Maria Santa, uma das personagens centrais da primeira fase de Renascer e o primeiro grande amor do protagonista, José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Para viver “Santinha”, como a jovem é chamada, Duda manterá seus longos cabelos cacheados. Divulgação/TV Globo Já na segunda fase, Mariana, vivida por Theresa Fonseca, formará um triângulo amoroso com José Inocêncio e o filho caçula dele, João Pedro (Juan Paiva). O corte escolhido para a personagem foi o repicado para ressaltar seu "jeito menina". O estilo está super em alta desde o ano passado. Divulgação/TV Globo Uiliana Lima faz a sua estreia na TV como Morena na primeira fase do folhetim (na segunda, Ana Cecilia Costa é quem vive o papel). Os cabelos volumosos e com aspecto “frizzado” são característicos dos anos 90, quando se passa o começo da história. Divulgação/Globo Juliane Araújo escureceu os fios para dar vida à advogada Kika, par romântico de José Bento (Marcello Melo Jr.). Atualmente, a atriz usa os cabelos ondulados naturais, pouco acima dos ombros. Reprodução/Instagram/Diego Baptista Samantha Jones tem um enorme desafio pela frente, já que viverá uma personagem inédita no remake de “Renascer”. Na primeira versão da novela, Zinho (Cosme dos Santos) era o melhor amigo de João Pedro, e os dois foram criados como irmãos. Na adaptação, esse personagem será uma mulher: Zinha, interpretada por Samantha. Para o papel, ela esbanja os fios cacheados e volumosos. Divulgação/TV Globo

Renascer está nos capítulos finais e será substituída por " Mania de Você ", nova trama do aclamado João Emanuel Carneiro, conhecido por ter sido o autor das obras "Avenida Brasil"e "Todas as Flores". O elenco principal conta com Gabz , Chay Suede , Agatha Moreira e Nicolas Prattes .

