Juliana Paes, de 45 anos, recebeu uma proposta da Rede Globo para gravar mais cenas como Jacutinga em “Renascer”, atual obra do horário nobre da emissora. A ex-atriz global, no entanto, optou por não voltar ao folhetim e explicou o que motivou a recusa.



As declarações foram dadas ao colunista Lucas Pasin, do “UOL”. “Mas a verdade é que ficou complicado em relação às agendas. Tinha o lançamento de 'Pedaço de Mim’ muito em voga, e na sequência o lançamento de ‘Vidas Bandidas’”, iniciou ela, em referência às séries que protagonizou na Netflix e no Disney +.



Paes ainda explicou como ficou a relação com a emissora após a resposta negativa dela em retornar à “Renascer”. “Claro que a Globo entendeu bem. Tenho uma relação muito bacana na TV Globo e com todas as pessoas com quem trabalhei e trabalho. Essa paz de espírito é muito gostosa e eu tenho”, afirmou.







Juliana Paes foi envolvida em uma polêmica no início da novela

Intérprete de Jacutinga, a atriz ficou na narrativa durante o primeiro bloco de capítulos. Na segunda fase de “Renascer”, ela foi maquiada para parecer mais velha, o que revoltou parte dos espectadores, que criticaram o etarismo da emissora por não contratar uma atriz veterana para assumir o papel.

