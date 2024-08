Reprodução Globo Agatha Moreira como Luma em 'Mania de Você'

Agatha Moreira, de 32 anos, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (14) para mostrar o visual da protagonista que vai interpretar no horário nobre da Rede Globo. A atriz deixou os fios longos para trás e fez um corte na altura das orelhas.



“Vem aí, Luma 2.0! Estou muito animada para dividir essa história com vocês. Está chegando, está chegando”, escreveu ela como legenda da publicação em que anunciava o novo visual. Nos comentários da postagem, Rodrigo Simas elogiou a namorada. “Muito linda”, se declarou o galã global, que esteve no ar como José Venâncio em “Renascer”.

Reprodução Instagram - 14.8.2024 Veja o antes e depois de Agatha Moreira para vivenciar Luma em 'Mania de Você'



Moreira será Luma em “Mania de Você”, narrativa desenvolvida por João Emanuel Carneiro para substituir o remake de “Renascer”. A artista nunca havia trabalhado com o autor, conhecido por sucessos como “Da Cor do Pecado”, “A Favorita”, “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”.



Quarteto protagonista

Além de Agatha, a trama é protagonizada por Gabz, Chay Suede e Nicolas Prattes, que interpretam, respectivamente, Viola, Mavi e Rudá. O quarteto se envolverá em romances, traições e vinganças. Na fase inicial, Luma e Viola serão amigas, mas se tornarão inimigas ao se apaixonarem pelo mesmo homem, o mocinho Rudá.

Veja o novo visual de Agatha Moreira:

Agatha Moreira já foi vilã do horário nobre em 'A Dona do Pedaço' Reprodução Instagram - 14.8.2024 Agatha Moreira ganhou destaque em 'Malhação' Reprodução Instagram - 14.8.2024 Agatha Moreira namora Rodrigo Simas Reprodução Instagram - 14.8.2024 Agatha Moreira foi uma das protagonistas de 'Verdades Secretas' Reprodução Instagram - 14.8.2024 Veja o antes e depois de Agatha Moreira para vivenciar Luma em 'Mania de Você' Reprodução Instagram - 14.8.2024





Leia também Autor de ‘Renascer’ desiste de casal lésbico e muda novela





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.