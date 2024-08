Reprodução YouTube - 14.8.2024 Pedro Scooby no 'Surubaum'

Pedro Scooby, de 36 anos, opinou sobre a prática de relações sexuais com outros homens. Durante participação no “Surubaum” desta terça-feira (13), o ex-BBB ainda pontuou que, caso se sinta “tranquilo” e tenha curiosidade”, fará sexo anal com uma pessoa do mesmo gênero.



“As pessoas falam com uma certeza de que nunca vão dar. Por enquanto, não rolou a curiosidade. Mas se um dia eu quiser, eu vou dar. Nunca vi ninguém que deu e depois não quis mais dar”, disse.



“Se um dia eu me sentir tranquilo para fazer, eu vou avisar. E eu também nunca dei o c*”, acrescentou. “Se um dia eu quiser, eu vou dar”, enfatizou o surfista sobre a prática sexual anal.



Transa a três

Pedro Scooby também revelou na atração que já se relacionou com uma mulher bissexual. Sobre a antiga relação, o ex-atleta declarou que chegou a fazer sexo com duas mulheres ao mesmo tempo, mas que, com homens, não teve curiosidade “ainda”.



“Eu sou um cara que tenho uma liberdade tão grande na minha vida, que faço o que eu quiser, e os outros que se explodam. Eu já tive uma namorada que era aberta para tudo e, mesmo assim, nunca fiz com homem, ainda não tive curiosidade”, explicou.

