O ator Nicolas Prattes homenageou a avó nesta quinta-feira (15). Em uma publicação realizada nas redes sociais, o artista fez um texto emocionante para comemorar o aniversário de Maria Prattes, que morreu há três anos.

"Nunca vai passar, a dor cresce com o sentimento de gratidão por ter sido seu neto, você não iria querer ler esse texto, com certeza, sempre quis a gente forte.

Mais que o mundo", iniciou ele. Hoje eu celebro você um pouquinho mais do que todos os dias, 15/8/1952, data de Maria Prattes. A mulher mais incrível desse mundo", acrescentou o jovem.

"Como que você não vai segurar meu filho no colo? Não vai no meu casamento?", se perguntou. "Como que você não vai me ver protagonista da novela das 21? A gente sempre falou que isso ia acontecer, a gente tinha certeza", lamentou Prattes, que será o protagonista de "Mania de Você", proxima novela das 9.

"Mês que vem estreia, no mês que você se foi. Sigo mantendo a conversa limpa, não passando por cima de ninguém e olhando nos olhos de cada um, sendo fiel aos meus sentimentos e tomando as escolhas de acordo com aquilo que acredito", afirmou. "Bupi e Lucky estão aqui, com aquela energia que me deixa no chinelo. Eu e Giselle Prates [mãe do ator] cuidamos deles direitinho, parece que estamos mais perto de você quando olhamos pra eles também", se abriu.

"Me sinto mais responsável por mim, me acolho mais e me respeito mais a cada dia desde sua partida. Mas sei também que você tá aqui, em cada sonho, em cada arrepio caloroso, em cada momento que preciso, te sinto", expressou o ator.

"Feliz aniversário, Dona Maria, eu queria muito comer esse pavê de morango que você vai fazer aí em cima hoje, talvez eu faça um por aqui, mas não vai ficar igual ao seu. Te amo infinito e depois", concluiu Nicolas Prattes.

Sabrina Sato e a mãe de Prattes também comentaram na homenagem do ator

Nos comentários da publicação, Sabrina Sato, namorada do jovem, deixou uma mensagem fofa para o amado. "Parece que conheço a Dona Maria de tantas histórias que vc me conta dela. E na verdade eu conheço a sua vovó através do seu amor. Ela se faz presente na sua bondade e no respeito que você tem pela vida e lá do céu está vibrando com você. Te amo muito", declarou ela.

"Ela está fazendo e vai fazer tudo isso meu amor. Aqui é só uma “brincadeirinha rápida” não acredita que essa seja a vida. Nossa existência é eterna e ela permanece viva. Ela viva em nós e todo o seu legado de amor, resistência e caráter . Somos Prattes. Com dois tt’s e E S no final", frisou Giselle Prattes.

