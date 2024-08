Reprodução/Instagram Sheila Mello exibe bumbum de lingerie nude





Mostrando que o corpo esbelto ainda está em dia, Sheila Mello, ex-dançarina do grupo 'É o Tchan', exibiu o bumbum ao tirar fotos de lingerie nude em um ensaio dentro da própria casa.

Sheila, de 46 anos, surpreendeu os seus seguidores em seu perfil no Instagram e foi tietada ao publicar um vídeo nesta terça-feira (13) com detalhes a respeito do ensaio.

"Ela quer parar o Brasil de novo", dizia um seguidor. "Esbanjando saúde", escreveu outro usuário.

Veja galeria de fotos de Sheila Mello



Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023 Sheila Mello comemora chegada do verão Reprodução - Instagram - 23.12.2023





Além da parte sensual, Sheila também compartilhou os desafios para tentar capturar as fotos, enquanto seu irmão Washington Mello a desconcentrava ao brincar com o cachorro dela.

"Olha a Frofro aparecendo no meu vídeo, que bonitinha. Frofro, olha o bumbum da mamãe", provocou o irmão enquanto ela tentava se concentrar nas poses. "Coisas que acontecem quando o trabalho é em casa...", postou Sheila.