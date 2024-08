Reprodução: Instagram Débora Nascimento se prouncia sobre polêmica





Débora Nascimento quebrou o silêncio sobre a controvérsia envolvendo Marcos Mion e se manifestou pela primeira vez sobre os rumores de um possível caso extraconjugal entre eles. Em maio deste ano, surgiram especulações sobre um suposto romance, após os dois viajarem juntos a Curaçao, no Caribe, para gravações do programa Caldeirão.





Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, Débora expressou seu desdém pelos rumores. “Amo toda a equipe do programa. São amigos pessoais. É incrível como as pessoas inventam histórias. É para rir, não vou gastar meu tempo e energia com isso. Beijo no ombro e vida que segue,” afirmou.

Viagem

A atriz também comentou sobre a quantidade de fofocas relacionadas ao seu nome, ironizando a situação. “É muita especulação, né? As pessoas gostam bastante de falar de mim. Deve ser astrológico ou trazer sorte para elas,” disse.

Vale lembrar que em maio, Marcos Mion viajou a Curaçao com a equipe do Caldeirão para uma edição especial de férias do programa. Débora Nascimento foi convidada para participar dessa edição, que também contou com a presença de outros famosos. Apesar de Mion ter viajado com sua esposa, Suzana Gullo, surgiram rumores de que o apresentador teria convidado Nascimento devido a um suposto envolvimento com a atriz, algo que Débora desmentiu recentemente.