“Mania de Você” chega à Globo em setembro, mas o elenco já começou a se caracterizar para as gravações. Gabz será a protagonista Viola e usou as redes sociais na última quarta-feira (14) para compartilhar a mudança de visual da personagem.

Na primeira fase, Viola aparecerá com os cabelos trançados. Após o bloco de capítulos iniciais, a trama terá um salto temporal. É por essa razão que os personagens aparecerão com diferentes visuais. Gabz abandonou as tranças, enquanto Agatha Moreira se despediu das madeixas longas e aderiu a um corte na altura da orelha.



Viola surgirá com os cabelos soltos e cacheados na segunda parte do folhetim assinado pelo novelista João Emanuel Carneiro. O autor é conhecido pelos sucessos “Da Cor do Pecado”, “Cobras e Lagartos”, “A Favorita”, “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”.



A nova novela do horário nobre girará em torno de paixões, traições e vinganças. Viola e Luma (Agatha Moreira) começam como melhores amigas, mas a amizade se transforma em ódio quando as duas se apaixonam pelo mesmo rapaz, o galã Rudá (Nicolas Prattes). Para fechar o quadrado amoroso, Chay Suede interpreta o vilão Mavi, que, apaixonado por Viola, armará uma cilada para o mocinho que roubou o coração das duas protagonistas.

