Reprodução/Felipe Braga Valesca Popozuda

Valesca Popozuda, de 45 anos, surpreendeu o público nesta terça-feira (13), quando revelou uma posição inusitada que ela já praticou durante relações sexuais. As declarações foram dadas pela funkeira durante participação no "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.





"Você já pensou em uma coisa que, na hora H, você falou: 'Nossa, não era nada do que eu estava pensando'?", questionou Ewbank. "Plantar bananeira", rebateu Popozuda, que levou os apresentadores e o surfista Pedro Scooby, que também participava da atração, aos risos. "Eu viajo muito, gente. De carrinho de mão quem ainda não fez, não é?", acrescentou a cantora.

Assista:





Ex de Luana Piovani diz que se distrai durante o ato sexual

Ao longo do "Surubaum", o surfista e ex-BBB Pedro Scooby afirmou que se distrai com frequência durante as relações sexuais e atribuiu a falta de atenção ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção.





"Se tiver muita coisa por perto, por exemplo, bicho. Se tiver bicho no quarto, cachorro me olhando, dificulta", declarou. Pedro Scooby é casado com a influenciadora Cíntia Dicker, com quem teve Aurora, de um aninho. Ele também é pai de Dom, de 12, e dos gêmeos Liz e Bem, ambos de 8. Os três primeiros filhos de Scooby são frutos da antiga relação com Luana Piovani.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.