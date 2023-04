Foto: Reprodução/Instagram Pedro Scooby posa com filha Aurora e recebe elogios de ex-BBB's





O surfista e ex-BBB Pedro Scooby posou junto da filha caçula, Aurora, de apenas 3 meses, nas redes sociais e recebeu diversas mensagens de carinho e elogios, incluindo de ex-colegas de confinamento do BBB22.



Aurora é a quarta filha de Pedro Scooby e a primeira do relacionamento do surfista com a modelo Cintia Dicker. Pedro é pai de Dom, Ben e Liz, frutos do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.













“Que coisinha linda”, escreveu a atriz e influenciadora Jade Picon, seguida do ator Douglas Silva, amigo do surfista. "Amores”, elogiou o ator. Além disso, comentários de fãs se destacaram na publicação “A cara da mãe mais no colo do paizão”, disse uma internauta. “Pedro em sua melhor versão, papai”, disse outro.

Recentemente, Cintia Dicker gerou debate noInstagram ao postar um álbum com cliques tirados no mês de março. Ao registrar vários momentos da filha, Aurora, a modelo acabou fazendo com que os fãs debatessem das semelhanças da pequena com ela e com o marido, o surfista Pedro Scooby. "Vendo alguns comentários falando que é a cara do pai. Gente, já eu acho que é a cara da mãe", escreveu uma internauta.

"A cara do pai, porém a cor do cabelo e dos olhos puxou a mamãe. Um pouquinho dos dois para ninguém ter ciúmes", escreveu outra internauta.