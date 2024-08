Reprodução:I nstagram Pedro Scooby no "Surubaum"

O surfista Pedro Scooby revelou, durante sua participação no programa "Surubaum", uma das coisas que o atrapalha no sexo em uma prévia divulgada por Giovanna Ewbank no último domingo (11).

Segundo o atleta, sua dificuldade tem a ver com o déficit de atenção que o ex de Luana Piovani possui. "Se tiver muita coisa por perto, por exemplo, bicho. Se tiver bicho no quarto, cachorro me olhando, dificulta, dificulta", contou ele ao casal de apresentadores.

Assista ao teaser do episódio que irá ao ar na próxima terça (13):

"Pode até rolar, mas dificulta!", reforçou ele. Ewbank, então, concordou com Scooby e afirmou também não se sentir confortável com a presença de animais no mesmo ambiente que estiver fazendo sexo. "Eu também não gosto", complementou a loira.

Além do surfista, que participou do BBB 22, a cantora Valesca Popozuda é a outra convidada da edição desta semana do programa. O "Surubaum", comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, já recebeu diversos convidados, como as artistas Marina Sena e Karol Conká. A atração vai ao ar semanalmente no Youtube.

