A polêmica relação do surfista Pedro Scooby e da modelo e atriz Luana Piovani agora gira em torno do filho primogênito deles: Dom, de 11 anos. Na manhã desta segunda-feira (18), a matriarca contou que o filho passará a morar com o pai e declarou que estava indo para outra audiência.



"Um sortudo que eu coloquei na luz, que por isso hoje ostente carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", disse ela se referindo a Pedro Scooby, que move um processo contra ela para que a mesma seja impedida de falar dele ou dos filhos nas redes sociais.





Piovani entregou que há uma relação “politicamente ok” entre ela e Scooby, tendo em vista que são pais de três crianças. Além de Dom, Luana e Pedro têm os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos.



Mudança de Dom

O primogênito passará a morar com o pai no Brasil, enquanto Piovani, Bem e Liz permanecem em Portugal. “É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor”, comentou.



“Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá”, completou.



Trauma com embate judicial

A atriz ainda usou os stories do Instagram para comentar das experiências que vivencia nos tribunais de Portugal e relatou estar "traumatizada". "A juíza desequilibrada humilhou, desrespeitou e desacatou não só o genitor, como a advogada dele, a mim e as minhas duas advogadas. Entrei com um processo contra”, lembra.

Após declarar que resolveu processar o tribunal português, Luana apontou que ela pode até perder o processo, mas duvida disso. A atriz também expôs que fez uso de remédios para estresse antes de ir à audiência desta segunda-feira (18).



“A medida é quatro, tomei oito para dar uma aliviada. Vai que eu tenho vontade de arrancar o olho de alguém na audiência”, concluiu.

