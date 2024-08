Reprodução Instagram - 13.8.2024 Maraisa treinando em academia

Maiara, de 36 anos, entrará em um processo de ganho de massa muscular após o emagrecimento. A sertaneja, que faz dupla com irmã Maraisa, eliminou quase 40kg depois de uma cirurgia bariátrica e agora se dedica à musculação.



O personal trainer da cantora, Rafael Varela, explicou como vai ser o novo plano de treinos. Segundo ele, Maiara treinará cinco dias por semana e seguirá um plano alimentar com “boa demanda de ingestão de calorias”.



“Treinamentos intensos de segunda a sexta-feira. Planejamento alimentar com uma boa demanda de ingestão de calorias boas. Acompanhamento endocrinológico para regular alguma situação hormonal que esteja desregulada. Trabalho mental e espiritual. Uma nova Maiara”, detalhou Rafael, por meio dos stories do Instagram.



Invertida na irmã

Recentemente, Maiara deu uma invertida na irmã, Maraisa, após um breve término que ela teve com Fernando Mocó. “Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena. Não dá”, disse ela em junho. Após a declaração, o cunhado e a irmã reataram o relacionamento.

