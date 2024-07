Reprodução/Instagram Valesca Popozuda





A cantora Valesca Popozuda agitou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao compartilhar fotos em que aparece de topless. "Ficar só no desejo é covardia, eu quero mesmo é de verdade", escreveu a artista na legenda da postagem. Os seguidores não pouparam elogios à dona do hit "Beijinho no Ombro".





"Maravilhosa", comentou um fã. "O auge esse visual", disse outro, destacando o cabelo loiro platinado da cantora. "Perfeição!!!", acrescentou mais um. Em recente entrevista à revista Quem, Valesca, que está solteira, afirmou não ter planos de iniciar um relacionamento sério no momento.

Bissexualidade

A funkeira revelou que passou a explorar sua bissexualidade há cerca de quatro anos e mencionou que já beijou uma amiga de seu filho, Pablo Gomez, de 24 anos. Sua primeira experiência com uma mulher aconteceu durante uma festa de Réveillon. "Fui viver, deixo as coisas acontecerem. Não é algo programado: hoje eu vou pegar a mulher, hoje eu vou pegar um homem. Não. Aconteceu, tudo é sobre química. Desejo é o principal de tudo. Só fui ser feliz", explicou a artista.

Apesar de preferir manter sua vida pessoal longe dos holofotes, Valesca afirmou que, se começar a namorar, não esconderá dos fãs. Contudo, deixou claro que não tem interesse em se envolver seriamente com outras celebridades ou colegas de trabalho. "Não me relaciono com artistas e nem com pessoas que trabalham junto comigo. Já fiquei com alguns? Já, mas também não falo [quem são], ninguém sabe, porque quem faz uma, faz outra e vive mais", concluiu, rindo.