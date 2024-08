Reprodução/Globo Rafa Kalimann como Jéssica em 'Família é Tudo'

Escrita por Daniel Ortiz, “Família é Tudo” virou assunto nas redes sociais após o capítulo exibido na última segunda-feira (12). O motivo? Um diálogo no qual a mocinha Electra (Juliana Paiva) xinga a vilã Jéssica, interpretada pela vice-campeã do “BBB 20” Rafa Kalimann.



Na cena, Electra xingou a megera de “desgraçada”, um termo que já havia incomodado Rafa Kalimann durante as gravações do folhetim. A novata em novelas revelou que não gostava de falar a palavra e que já tentou mudar o texto do roteiro. Por isso, alguns espectadores especularam que a sequência teria sido uma indireta do autor.



Por que Rafa não gosta de dizer ‘desgraça’?

“Tem palavra que não consigo falar na minha vida. Tem uma palavra [que quer dizer] sem graça, o oposto de graça, uma pessoa que não tem a graça de Deus. Não gosto, é muito pesada”, disse ao podcast “E você?”.



Em junho, época em que deu a declaração sobre não gostar de falar “desgraça” durante a trama, Kalimann foi criticada. Já no capítulo de segunda-feira (12), parte dos espectadores resgatou a polêmica e especulou que o autor Daniel Ortiz teria dado uma indireta ao fazer a personagem da ex-BBB ser xingada pelo mesmo adjetivo. “Coincidência? Acho que não”, opinou uma usuária do Instagram. “Esse Daniel Ortiz é um brincalhão”, acrescentou uma segunda.

Assista:





