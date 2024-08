Reprodução Ex-Globo abre o jogo sobre separação de Marcelo Courrege após traição com amiga

A jornalista Renata Heilborn, ex-repórter do SporTV, abriu o jogo sobre a separação conturbada com o também jornalista esportivo Marcelo Courrege, que segue trabalhando na Globo. No início do ano, foi divulgado que o casamento entre Renata e Marcelo terminou após ele ter a traído com a amiga e repórter da Globo, Carol Barcellos.

Com as Olimpíadas acontecendo em Paris, França, Renata, Marcelo e Carol estão trabalhando na cobertura dos jogos. A presença do trio polêmico na Cidade Luz fez com que internautas resgatassem o término conturbado, motivado por traição dupla.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Renata Heilborn revelou que está vivendo a melhor fase de sua vida após o fim do casamento com Courrege.

"É tão louco que toda pessoa que eu encontro, meus amigos, quem me conhece, fala ‘Rê, como você está leve’. É incrível, parece que as coisas estão começando a se encaixar. Acho que isso serve para tudo, para todo mundo que está vivendo ou viveu um momento complicado; depois você entende e pensa, ‘cara, precisava disso para limpar mesmo’", iniciou a jornalista.

"As coisas começam a rolar. Hoje estou, de verdade, no melhor momento da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Nunca fui tão feliz, do fundo do meu coração. Estou muito realizada profissionalmente, faço o que gosto, do jeito que gosto", contou.

Renata e Marcelo Courrege foram casados por sete anos até o término polêmico. Na conversa com o repórter, a jornalista avaliou que se casou muito cedo e destacou o amadurecimento pessoal.

"Eu casei muito cedo também, muito nova, acho que isso acaba decidindo muitas coisas na nossa vida. E hoje, quem decide a minha vida sou eu, minha cabeça, o que eu penso, coisas que eu gosto. Não fico mais em lugares onde acho que não pertenço, isso é muito importante para mim como mulher e como pessoa. Foi essencial para amadurecer. Está tudo certo, estou bem, estou curtindo", finalizou.

Entenda a Confusão

No início do ano, a jornalista da Globo Carol Barcellos e o colega de emissora Marcelo Courrege surpreenderam ao publicar uma foto juntos, sem a presença de Renata Heilborn.

A atitude fez com que o término polêmico ganhasse repercussão nas redes sociais, levando Renata a se manifestar. Em um longo desabafo, a ex-repórter do SporTV contou ter sido traída duplamente, pelo marido e pela amiga.

Na ocasião, ela revelou ter descoberto a traição através de um aplicativo de caronas. Marcelo teria afirmado que veria o pai internado no hospital, mas acabou se dirigindo à casa de Carol Barcellos, o que levantou suspeitas.

Após o assunto dominar as redes sociais, internautas resgataram momentos em que os três apareciam juntos em festas, eventos e trocavam declarações. Vale ressaltar que Carol Barcellos foi madrinha de casamento do casal.

"Comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso. Cada um dá o que tem, e tem gente que não tem nada para dar, que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço", pontuou Renata Heilborn em um desabafo publicado no Instagram.