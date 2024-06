Reprodução TV Globo - 10.6.2024 Marcelo Serrado no 'Fantástico'

O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, abriu o jogo em relação às crises de pânico que sofreu recentemente, quando viajava a Orlando, nos Estados Unidos. O ex-global relatou ao "Fantástico", no último domingo (9), que já havia passado por estes tipos de crise na pandemia e revelou que parou com a medicação sem acompanhamento profissional.





"Eu fiz o desmame sozinho. Sem falar com o médico. Eu achei que eu estava bem. Foi um erro meu. Um erro meu. Porque eu não posso fazer isso", detalhou ele sobre ter parado de tomar as medicações prescritas sem consultar o profissional que o acompanhava.





O ator, conhecido pela interpretação do personagem Crô, de "Fina Estampa", explicou como foi a crise que teve durante o voo para Orlando. "Quando fechou a porta do avião, me deu um negócio. A boca ficou mais seca. O pé começou a ficar gelado. Eu já peguei uma manta. Era um medo de eu surtar", lembrou.





Marcelo contou ainda que pediu a esposa e aos filhos que retornassem ao Brasil antes dele, pois não conseguiria fazer outra viagem. Ele ficou hospedado um dia a mais na casa de um amigo, nos Estados Unidos, até que conseguisse pegar outro voo.





"Você começa a fazer a projeção do futuro, não é? Daqui a pouco eu vou me ver ali, deitado ali no chão. Eles vão ter que desviar o avião", relatou. "É uma coisa pequena que tive, que não foi nada para muita gente, mas consegui passar por isso. É pensar no hoje. Continuar trabalhando. Fazendo as pessoas alegres. Dando risada. Sendo leve na vida. Não pesando nas coisas. E é isso", finalizou ele, emocionado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp