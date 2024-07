Reprodução/Redes Sociais Caio Blat e Luisa Arraes estão juntos desde 2017 e mantêm um relacionamento aberto

Aberto sobre sua vida sexual, Caio Blat disse que não tem problemas em receber uma terceira pessoa na hora do sexo. A declaração foi dada durante bate-papo no programa Surubaum, em que o ator deu um beijo triplo com Marcelo Serrado e Bruno Gagliasso.

O ator, que tem um relacionamento aberto com a esposa, a atriz Luisa Arraes, disse que prefere relações a dois, mas que não tem problemas em incluir um convidado. "Cara, eu gosto de um convidado, mas a dois também é especial. Convidado é algo excepcional", disse.

Ele disse ainda que já experimentou fio terra e que curtiu a experiência. "Fio terra é maravilhoso. Claro! Eu peço [para ela fazer]: 'você pode [fazer] por favor. Também quero'”.

Em outra ocasião, Caio Blat, que é casado com a atriz Luisa Arraes, com quem mantém um relacionamento aberto, disse já ter se relacionado com mulheres transsexuais. “Tiveram inveja de mim”, afirmou o ator.

