Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anunciam mansão no Rio por R$ 25 milhões

Uma imobiliária colocou o anúncio da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no Rio de Janeiro. A casa é conhecida como Casa da Tenda e fica no bairro do Itanhagá, na Zona Oeste da cidade.

Com sete quartos, 10 vagas, piscina retilínea de 25 metros, campo de futebol e muito mais, a residência está anunciada por R$ 25 milhões. A publicação da empresa contou com a curtida do ator.

A área externa conta com uma piscina retilínea, de 25 metros, que liga o exterior ao interior da casa e atravessa a área de estar-jantar e até ao jardim. O andar superior é interligada por uma passarela de vidro.

No anexo, existem duas suítes, sendo uma com closet e camarim. Além disso, um lavabo, cozinha gourmet totalmente planejada e uma área com espelho d'água, com escritório e academia. Edícula com a dependência dos funcionários, lavanderia e canil.

A mansão fica em um condomínio de alto luxo, com segurança 24 horas, de acordo com informações do anúncio.

