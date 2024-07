Reprodução YouTube Marcelo Serrado elogiou parte íntima de Caio Blat

Convidados do "Surubaum" da última terça-feira (23), os atores Marcelo Serrado e Caio Blat surpreenderam o público com as revelações sexuais que fizeram. Serrado, por exemplo, garantiu que Caio Blat era 'dotado' no que diz respeito às suas partes íntimas.





Fora das telinhas da Globo desde 2023, Marcelo contou que já viu o pênis do amigo e afirmou que foi "uma das coisas mais absurdas". Segundo ele, a genitália de Blat é digna de elogios, mesmo quando o ator não está excitado. Serrado ainda entregou que o momento ocorreu durante um trabalho que fazia com Caio.





"Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [na hora estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", elogiou Marcelo Serrado.





Durante o programa, os atores ainda deram um beijo triplo com um dos apresentadores da atração: o também ator Bruno Gagliasso. A ideia de que os três atores dessem um beijo foi de Giovanna Ewbank, que divide o comando do "Surubaum" com o marido.

