Reprodução YouTube Caio Blat, Marcelo Serrado e Bruno Gagliasso dão beijo triplo

Bruno Gagliasso, Caio Blat e Marcelo Serrado viralizaram na última terça-feira (23). O motivo? Terem dado um beijo triplo durante o "Surubaum", programa apresentado por Gagliasso em parceria com sua esposa, a também atriz Giovanna Ewbank.





Durante a atração, que é exibida no YouTube, foi Giovanna quem deu a ideia do trio de atores dar um beijo e a proposta foi aceita. Todos os atores que participaram do beijo em dose tripla são compromissados com outras mulheres.





Caio Blat é casado com a também atriz Luisa Arraes . Contudo, o relacionamento não é pautado na monogamia. Os artistas já revelaram publicamente que haviam optado por um formato aberto na relação.





Já Marcelo Serrado, que ficou eternizado na teledramaturgia por dar vida ao personagem Crô em "Fina Estampa", está casado com Roberta Fernandes há 12 anos. O ator está fora das telinhas desde que foi um dos protagonistas de "Cara e Coragem" (2023).





Após o episódio, Ewbank e Gagliasso agradeceram pela vinda dos atores. "E hoje temos o prazer de receber uma dupla cheia de talento e história! Prestes a contracenar em uma novela, Caio Blat e Marcelo Serrado chegam para debater masculinidade daquele jeitinho bem 'Surubaum' de ser!”, escreveu o casal como legenda da postagem.

