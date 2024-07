Reprodução YouTube Marília Mendonça com Hugo e Guilherme

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme se envolveu em uma polêmica na última terça-feira (30), quando foi divulgado que eles não se apresentariam no “This Is Marília Mendonça”, um show em memória da cantora que morreu em 2021 após um acidente aéreo. Em meios às críticas por não participarem do evento, eles vieram a público se manifestar.



“A gente quis entender melhor sobre o evento, até por ser este um momento de dor para quem conviveu com ela. Além disso, em nenhum momento a negativa em participar pode ser avaliada como falta de amor à Marília”, iniciou.



A dupla ainda disse que a resposta para participar do show foi dada em um tempo “impossível” para se adequar ao evento. “ Inclusive, nos colocamos à disposição de fazer, mesmo com aperto no peito, infelizmente nossa resposta foi dada num prazo impossível de se adequar”, continuou.



“Amamos a Marília, respeitamos a sua família, respeitamos nossos fãs e temos certeza que o Spotify fará uma homenagem linda. Aliás, é uma homenagem a quem merece ser homenageada todos os dias. Ela plantou apenas sentimentos bons em todos nós e é assim que vamos sempre seguir”, defendeu.

Maiara e Maraisa

Além de Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa também não estarão no show. João Gomes, irmão de Marília Mendonça, deixou de seguir as gêmeas do sertanejo nas redes sociais, gerando especulação de um possível conflito com as cantoras pela ausência na homenagem. Maiara e Maraisa eram melhores amigas de Marília Mendonça.



Quem vai participar?

Yasmin Santo, Ludmilla, Alok, Jão, Luiza Martins, Péricles, Murilo Huff, Xamã, Luísa Sonza Zé Neto & Cristiano são alguns dos cantores já confirmados no show especial em homenagem à Marília Mendonça.

