Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maiara revela que não compõe desde a morte de Marília Mendonça

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa anunciou que não vão participar do tributo à cantora e amiga das irmãs Marília Mendonça, que será realizado no dia 5 de outubro. O show contará com grandes nomes da música, como Alok, Zé Neto & Cristiano.



A ausência das cantoras foi um choque, uma vez que elas eram grandes amigas de Marília, que morreu em 2021 após um acidente de avião. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a decisão teria partido de Maiara, que não teria condições psicológicas para fazer o show, devido à carga emocional que o palco do festival traz a ela.

A dupla protagonizou o projeto "As Patroas" com a cantora Marília Mendonça, foi lançado no Allianz Parque, palco do tributo para a cantora.

O projeto estava com data marcada para começar no dia 19 de março de 2022, com um grande show para mais de 20 mil pessoas no estádio Mineirão. Entretanto, Marília faleceu no acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021.

Na época, a dupla publicou um comunicado dizendo: "Nós persistimos e acreditamos, porque não são apenas os shows, é a vida que não pode parar. O passado já foi, o futuro já chegou, e só quem vive a vida faz o presente. Então bora buscar de volta os fãs, as imagens, a alegria, o sentimento? Bora voltar a cantar o amor, a gratidão de podermos seguir em frente?”

Tributo

O show em tributo à artista é organizado pelo Spotify e se chama "This Is Marília Mendonça”. Um comunicado de Dona Ruth, mãe de Marília, diz: "Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz”.

