Reprodução/Instagram Apesar de solteiros, Hugo admite que ele e a cantora estão se envolvendo





O cantor Hugo, da dupla Hugo e Guilherme, abre jogo sobre suposto namoro com a cantora Maiara, de acordo com o portal Leo Dias, nesta quinta-feira, (6).

O artista disse que não estão namorando, mas admitiu que estão se conhecendo melhor, embora estejam solteiros. "Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos", disse o cantor ao portal Leo Dias.

O casal esteve no leilão beneficente de Neymar, na segunda-feira, (3) e apareceram juntos em uma foto que criculou nas redes socias. Maiara está solteria desde o término com com cantor Matheus Gabriel.