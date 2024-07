Reprodução João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, tomou uma medida após a dupla Maiara e Maraisa se recusar a participar do tributo à Rainha da Sofrência . João deixou de seguir as gêmeas e revelou que ficou chateado com a negativa do convite.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor afirmou: "Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”.

Ele ainda afirma que a família fez questão de convidar a dupla e que, mesmo com a homenagem, se negou a participar: “Quem tá com a gente são os fãs, não faltou convite”.

O cantor ainda teve um desentendimento com a dupla Hugo e Guilherme, que foi que também afirmou que não participaria da homenagem. A dupla teria sido barrada pelo escritório WorkShow de participar do tributo. João afirma: "Não foi somente as meninas que estavam confirmadas e cancelaram a participação não. Tem outra dupla, masculina, que também estava confirmada e foi travada de participar pelo escritório”

Tributo

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa anunciou que não vão participar do tributo à cantora e amiga das irmãs Marília Mendonça, que será realizado no dia 5 de outubro. O show contará com grandes nomes da música, como Alok, Zé Neto & Cristiano.

A ausência das cantoras foi um choque, uma vez que elas eram grandes amigas de Marília, que morreu em 2021 após um acidente de avião. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a decisão teria partido de Maiara, que não teria condições psicológicas para fazer o show, devido à carga emocional que o palco do festival traz a ela.

O show em tributo à artista é organizado pelo Spotify e se chama "This Is Marília Mendonça”. Um comunicado de Dona Ruth, mãe de Marília, diz: "Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz”.

