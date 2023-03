Foto: @caiorodriguez_ Hugo e Guilherme ao IG: "DVD 'Original' mostra o quanto amadurecemos musicalmente"





A dupla Hugo e Guilherme entram em uma nova fase de sua carreira com o anúncio do novo DVD Original, o sexto registro audiovisual dos artistas que conta com 15 faixas . O evento contou com a presença de famosos como Marrone e os ex-BBB's Paula Freitas e Gui Napolitano .

Original apresenta as faixas Nem Que Seja Chorando e Metade de Mim , que são apostas da dupla.





No ano passado, Hugo e Guilherme uniram suas vozes com a da saudosa Marília Mendonça na faixa Mal Feito , que alcançou grande sucesso nas rádios e plataformas digitais. Na coletiva, Hugo recordou com carinho da Rainha da Sofrência , que se tornou sua amiga pessoal.

"Eu conheci a Marilia entre os 13 e 14 anos e gravei a primeira música dela em 2012" , iniciou Hugo . "Nos conhecemos na época, sempre fomos conhecidos, mas não tinhamos uma proximidade muito grande e nos tornamos amigos nos últimos anos. Amigos mesmo de estarmos perto, de conversarmos todos os dias e gravar com ela ja era um privilégio, estar ao lado dela um privilégio maior ainda, ser amigo então, uma coisa inimaginável. Uma pessoa de uma personalidade forte que me esinou muito. Que você pode ser sucesso, você pode estar bem e pode ser você, ser feliz. Esse era o amor que tínhamos um pelo outro".

Foto: @caiorodriguez_ Hugo e Guilherme ao IG: "DVD 'Original' mostra o quanto amadurecemos musicalmente"

Ao IG , Guilherme relembrou a trajetória da dupla até os dias atuais, explicando como eles conquistaram a maturidade musical a qual eles se encontram: "Eu acho que, desde que quando começamos tivemos o proposito de levar música de verdade para a galera e desde que conversamos para montar a dupla, pensamos: "Cara, se for para a gente tocar para 10 pessoas, 10 mil, 100 mil pessoas vamos tocar porque amamos a música. Nós temos um trabalho muito gradativo" , explicou.

E continuou: "Tivemos o nosso primeiro DVD em 2016 e o legal é que tivemos muitas ideias e não estagnamos em uma coisa só. Quando a gente teve a ideia de fazer o No Pelo, foi algo muito diferente na época. Pegamos os repertórios que tínhamos em mente e estava fácil de fazer isso na época porque haviam poucas regravações. Então sempre temos essas mudanças. Acho que hoje em dia estamos mais amadurecidos mesmo e a ideia do nosso disco se chamar Original é porque somos originais, somos os mesmos de sempre, mas evoluindo musicalmente. Então mudamos o nosso som, o nosso visual, mas o amor pela música é o mesmo de 2016" .