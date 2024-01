Reprodução/Instagram Cariúcha

Nesta quarta-feira (17), às 12h, o "AUÊ" recebe Cariúcha , ex-peoa de "A Fazenda 15", para comentar o "Big Brother Brasil 2024" e revelar como tem sido o pós-reality dela. Comentarista do "Fofocalizando", do SBT , e dona de memes e bordões nas redes sociais, a influenciadora também contará dos amigos e desafetos que fez na competição rural da Record.

Antes, conhecida pela declaração "Toda natural, bonita para caramba", e, hoje em dia, aclamada pelo bordão "Elas pintãwn", Cariúcha protagonizou momentos icônicos e polêmicos na última edição do reality dirigido por Rodrigo Carelli , o que fez com que ela caísse nas graças do público.







No segundo episódio da terceira temporada do programa de entretenimento do iG Gente, Cariúcha detalhará como tem sido o pós-reality dela, além de falar da atual edição do "Big Brother Brasil" e opinar acerca de outros acontecimentos que movimentaram o mundo das celebridades nesta semana.

Apresentado por Kadu Brandão , o "AUÊ" é comentado pelas repórteres Isabella Fransinelli , Luanda Moraes e Natália Queiroz . A transmissão ocorre ao vivo, às 12h, no Youtube do Portal iG. Trechos do episódio serão retransmitidos nas redes sociais.

Assista o "AUÊ" com Cariúcha: