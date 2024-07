Reprodução Instagram Carol Ramiro renova bronzeado e posa de biquíni

A influenciadora Carol Ramiro, ex de Jesus Luz, usou as redes sociais na última segunda-feira (29) para compartilhar alguns cliques de biquíni enquanto renovava o bronzeado. Ela está curtindo alguns dias de folga em Capri, ilha italiana.







"Um pouquinho do Brasil em Capri", escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos comentários da publicação, fãs e seguidores rasgaram elogios a ela. "Está gata demais", afirmou uma internauta. "Belíssima", acrescentou uma segunda. "Deusa na Europa", finalizou mais um.





Um dos internautas, no entanto, alfinetou a influenciadora, perguntando quem pagava por essas viagens, já que, segundo ele, Carol não trabalhava. Após o comentário irônico, a ex de Jesus Luz veio a público rebater a crítica sobre estar viajando e enfatizou que ela trabalha, sim.





"Quem não trabalha aqui, minha filha? Eu trabalho muito graças a Deus! Mas se estiver incomodada, eu te mando a fatura do meu cartão para você pagar", respondeu Ramiro. "Gente, chocada com a falta de noção desse povo", reprovou outra internauta.

