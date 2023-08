Em outros stories, Cariúcha resolve rebater Jojo

"Primeiro, se a carapuça serviu para você, o problema é teu! Não estou nem aí com a tua vida! E outra, em vez de você bater no peito e falar que tem dinheiro, pega esse gigolô que está do teu lado aí, dá um dinheiro para ele, pede para ele vender esse carro e pagar o leite das crianças. A pensão do filho que ele nem paga, que a mãe tem que entrar na Justiça", disse Cariúcha no Instagram. Ela ainda falou que não precisa de reality show e concluiu: "A gente se aguarda ou na porta da delegacia ou nos tribunais. Futura advogada que comete vários crimes!".