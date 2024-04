Reprodução/Instagram Blogueirinha anuncia trabalho em novela: 'Uma protagonista'

Os fãs de Blogueirinha podem se animar porque, de acordo com a influenciadora, ela está prestes a estrear como atriz. A personagem de Bruno Matos revelou que vai atuar em uma novela ainda este ano.

"Eu tenho um projeto como atriz para fazer uma grande personagem. Uma novela", declarou ela no Provoca, da TV Cultura, Marcelo Tas, que vai ao ar na terça-feira (23).

Sem detalhar a emissora ou a trama, Blogueirinha explicou que será a protagonista. "As pessoas vão gostar muito, certeza. Vão se identificar muito", afirmou.

Ainda na entrevista, a influenciadora relembrou a carreira e comemorou a fase atual. "Eu estou no melhor momento da minha vida, da minha carreira. Hoje, não sou só blogueira, sou uma apresentadora, e as pessoas me reconhecem desse jeito, e fico muito feliz com isso".

Vale lembrar que nos últimos tempos, Blogueirinha vem ganhando espaço na Globo. Após participações nos programas da emissora, ela ganhou um quadro com os eliminados do BBB 24 no Fantástico.

