Reprodução Instagram Deborah Secco e a filha, Maria Flor, durante viagem na África

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, usou as redes sociais no último domingo (28) para compartilhar alguns registros da viagem de férias que ela faz ao lado da filha única, a pequena Maria Flor, de 8 anos. Elas estão nas Ilhas Maurício, que ficam na África Oriental.





"Pensem num lugar paradisíaco. Vocês não tem ideia do que é esse hotel. Estou sem palavras. Não sei nem dizer o quanto esse lugar é lindo. Estou completamente apaixonada", afirmou ela, por meio dos stories do Instagram, enquanto mostrava alguns detalhes do espaço.

Deborah Secco posa de biquíni laranja Reprodução Instagram Deborah Secco renova bronzeado Reprodução Instagram Deborah Secco se refresca com sorvete durante férias na praia Reprodução Instagram Deborah Secco curtem momento mãe e filha nas Ilhas Maurícios Reprodução Instagram Deborah Secco e a filha, Maria Flor, durante viagem na África Reprodução Instagram





Último trabalho

Conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou na teledramaturgia da Rede Globo, Deborah Secco está fora das telinhas desde abril, quando chegou ao fim o remake de "Elas por Elas". Na trama, adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, ela vivenciava uma das sete protagonistas: a advogada Lara.





Separação



Também em abril, nas vésperas do fim da novela que protagonizava, Deborah Secco anunciou que o casamento dela com o diretor e ator Hugo Moura havia chegado ao fim. Juntos, eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. O ex-casal não detalhou o motivo que resultou na separação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.