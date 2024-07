Reprodução/Globo Fábio Porchat revela relação complicada com Jô Soares

Fábio Porchat está presente no especial 'Um Beijo do Gordo', do Globoplay, que celebra a vida de Jô Soares. O apresentador relembrou o início da carreira, quando participou do programa do Jô aos 18 anos.

Porchat revelou que após ficar famoso voltou à atração, desta vez, como convidado, e acabou se decepcionando com o tratamento do veterano.

"E aí começa uma das relações mais difíceis da minha vida, com o Jô. Foram 10 minutos em que o Jô só me dava porrada. Eu falei: 'Nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero. Não vou'", disse ele.

Em 2016, Porchat estreou o próprio talk show e entrou em contato com o ator Marcos Veras para conseguir a participação de Jô. "Era a primeira vez que eu ia ter um programa meu, e era um talk show na TV aberta, então fui conversar com vários apresentadores. Liguei para o [Marcos] Veras e falei: 'Queria conversar com o Jô. Você consegue fazer esse contato para mim?'".

"Aí me liga o Veras: 'Fábio, você fez alguma coisa para o Jô?'. Eu falei: 'Não, ele só não gosta de mim'. Ele disse: 'É que ele falou que agora está sem tempo'", relembrou.

O humorista, então, contou o pedido de desculpas do ídolo. "Ia estrear meu programa na quarta-feira e escrevi uma matéria no domingo anterior. Era um texto em homenagem ao Jô, dizendo que eu ia estrear meu talk show e que era impossível fazer um talk show no Brasil sem pensar no Jô. Escrevi isso, dizendo que 'quando vocês estiverem me vendo lá, entrevistando as pessoas, eu vou estar com o Jô em mim'".

"Era Olimpíada e, quando estou saindo do Maracanãzinho, toca o telefone e é o Veras, que fala: 'Fábio, liga para o Jô agora. O Jô está querendo falar com você, ele está chorando'. E aí o Jô fala: 'Fábio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você'", disse Porchat.

Após a conversa, Jô chegou a falar de Fábio Porchat no programa e aceitou o convite para ser entrevistado por ele. "Foi um dos dias mais emocionantes e potentes da minha vida, porque aí foi um nó na minha cabeça. A minha vida foi: estou no Programa do Jô, na plateia do talk show; corta para, 14 anos depois, eu tenho o meu talk show e estou entrevistando esse homem. Esse cara está no meu sofá", concluiu.

