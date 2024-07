Reprodução Instagram Chico Moedas volta a falar do término com Luísa Sonza

O influenciador e youtuber Chico Moedas, de 28 anos, resolveu resgatar o polêmico término do relacionamento dele com a cantora Luísa Sonza, de 26. Em entrevista à "Cortes do Tropa da Mainstreet", publicada no último domingo (28), ele admitiu o erro de ter traído a artista.





"Eu me entreguei. É isso é indelicado. Po**a, é uma merda, não gosto de falar dessa po**a. Po**a, que bagulho horroroso, cometi um erro", iniciou ele, que teve a traição exposta por Luísa durante um programa matinal da Rede Globo, o "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga.





"Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar. A vida é, infelizmente, a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma merda, não posso mais falar po**a nenhuma", acrescentou o amigo do youtuber Casimiro.





Relembre

Em setembro de 2023, com cerca de dois meses de relacionamento, a cantora e compositora Luísa Sonza revelou que o namoro com Chico Moedas havia chegado ao fim após traições do então companheiro. A revelação foi feita durante o "Mais Você". Na ocasião, ela chorou ao vivo e foi acolhida por Ana Maria Braga e Duda Beat.

