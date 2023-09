Reprodução/Globo - 20.09.2023 Luísa Sonza emociono Ana Maria Braga ao expor traição de Chico no 'Mais Você'





Luísa Sonza anunciou a separação de Chico Veiga em um relato emocionante no "Mais Você" desta quarta-feira (20). A cantora aceitou o pedido de Ana Maria Braga para ler um texto que comunicava o término e uma traição do influenciador. A apresentadora caiu no choro com a declaração.





No relato, Luísa mencionou que o homenageado na música "Chico" teria traído ela em um "banheiro sujo". "É insuportável que a traição, a quebra de confiança, continua sendo normalizada. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida e insegurança que algo assim causa", iniciou a cantora, também emocionada.

"A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça e trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda sua entrega, amor e zelo jogados fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, se propôs e construiu a dois, por um momento em um banheiro sujo de bar", complementou.

Ana Maria chorou enquanto ouvia a convidada e usou um lenço para secar as lágrimas no rosto. A apresentadora ainda demonstrou apoio à cantora e abraçou ela no final da declaração. Veja abaixo o momento na íntegra:

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você" #MaisVocê pic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023





